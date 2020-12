Corona-Virus: Sieben weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen, in Marl ist eine Frau verstorben

Es gibt sieben weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen: In Dorsten ist eine Frau im Alter von 86 Jahren, in Marl eine Frau im Alter von 78 Jahren, in Recklinghausen vier Frauen im Alter von 82, 84, 85 und 89 Jahren sowie in Waltrop eine Frau im Alter von 50 Jahren verstorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Weitergehende Informationen

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.