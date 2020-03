Coronavirus: Bezirksregierung Münster sagt ihre Veranstaltungen ab und schließt Kantinen

Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus sagt die Bezirksregierung Münster alle ihre bis Ende April 2020 geplanten externen öffentlichen Veranstaltungen im Münsterland und der Emscher-Lippe-Region ab.

Maßnahme zur Verringerung von Ansteckungsrisiken

So wird auch das für Dienstag (17. März) geplante Forum „Stadt, Land, Fläche“ in der Bürgerhalle am Domplatz nicht stattfinden. Zusätzlich schließt die Bezirksregierung Münster ab Montag (16. März) ihre Kantinen für externe Besucher. Ein Zutritt ist dann nur noch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde möglich. Die Maßnahme zur Verringerung von Ansteckungsrisiken betrifft die Standorte Freiherr-vom-Stein-Haus (Domplatz 1 – 3) und Overberghaus (Albrecht-Thaer-Str. 9) in Münster und gilt zunächst bis Ostern. Seit der vergangenen Woche bittet die Bezirksregierung Münster zudem alle Besucher, bis auf Weiteres beim Betreten der Dienstgebäude zunächst die Waschräume aufzusuchen und sich die Hände zu waschen. Zusätzlich stehen in den Waschräumen Desinfektionsspender bereit.

Coronavirus jetzt Chefsache

„Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, müssen wir ihm konsequent begegnen. In dieser Situation sind jede Einzelne und jeder Einzelner von uns aufgerufen, achtsam und besonnen mit sich selbst, mit anderen und der Situation umzugehen“, so Regierungspräsidentin Dorothee Feller. Es sei richtig und wichtig, sich zu fragen: „Muss ich da wirklich hingehen? Kann ich Dinge auch elektronisch erledigen?“ In allen Behörden im Regierungsbezirk sei das Coronavirus jetzt Chefsache, die Zusammenarbeit funktioniere gut. „Der Umgang mit dem Coronavirus ist für uns alle eine neue Situation, für die es kein fertig geschriebenes Handbuch gibt. Wir werden daher weiter unser gemeinsames Handeln tagesaktuell anpassen. Wir bitten sowohl unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch die Bürgerinnen und Bürger um etwas Gelassenheit, wenn in dieser Situation einmal nicht alles auf Anhieb in Ihrem Sinne klappen sollte“, so die Regierungspräsidentin.