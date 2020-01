Demonstration "Datteln 4? Nicht mit mir!" um 12.00 Uhr am 24.1. in Datteln

Um unter dem Motto "Datteln 4? Nicht mit mir!" zu demonstrieren, hat eine Castrop-Rauxelerin für die Bewegung "Fridays for Future" für den 24.01.2020 eine Demonstration in Datteln angemeldet. Die Anmelderin plant, ab 12.00 Uhr mit den Versammlungsteilnehmern vom Neumarkt aus zum Kraftwerk Datteln 4 zu gehen. Fridays For Future und viele andere Organisationen führen diese Protestaktion gegen die geplante Realisierung des Kraftwerksschwarzbaus Datteln 4 durch.

klimaschutzpolitisches Desaster

Mit der beabsichtigten Inbetriebnahme des Steinkohlenkraftwerks Datteln 4 ginge bis 2022 zusätzlich 1 Gigawatt an Kraftwerksleistung neu ans Netz.

Dass die Bundesregierung jetzt zugunsten des Kraftwerksschwarzbaus Datteln 4 vom Kohlekompromiss abweichen will, ist ein klimaschutzpolitisches Desaster und ein schlimmes Signal gegen die Energiewende. Die Regierenden in Bund und NRW wollen das Klimakiller-Kraftwerk Datteln 4 doch noch entgegen der Empfehlungen der Kohle-Kommission durchdrücken.

Bei der Steinkohle soll nach den vorliegenden Erklärungen der Bundesregierung die Leistung im Netz nicht reduziert, sondern entgegen der Empfehlungen des Kohlekompromisses sogar durch die Inbetriebnahme des Kraftwerks Datteln 4 erhöht werden.

Polizei begleitet Demonstration

Die Anmelderin erwartet ungefähr 300 Teilnehmer. Die Polizei wird den Aufzug begleiten. Während der Versammlung wird es auf dem Weg zum Kraftwerk zu Verkehrsstörungen kommen. Die Polizei empfiehlt Ortskundigen, den geplante Versammlungsweg (Castroper Straße zwischen Neumarkt und Südring, B235 zwischen Südring und Herdieckstraße, Herdieckstraße, Emscher-Lippe-Straße, Zur Seilscheibe) zwischen 12.00 h bis voraussichtlich 16.00 h weiträumig zu umfahren.

Straßensperrungen

Auch die Straße "Im Löhringhof" wird zeitweise gesperrt sein. Die B 235 wird bis zur Zechenstraße gesperrt sein. Es ist die zweite Demonstration von "Fridays for Future", die zum Kraftwerk Datteln 4 führt. Bei der letzten Demonstration (29.11.2019) gab es keine Störungen, es blieb friedlich. Umweltpolitik und Klimaschutz beschäftigen viele Menschen und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut unserer Gesellschaft. Dir Polizei bereitet sich organisatorisch und personell darauf vor, dass Proteste gegen das Kraftwerk sie demnächst weiterhin beschäftigen. sie wird die Ausübung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit ermöglichen.

Die Unterstützer



- Klimavernetzung Ruhr - Extinction Rebellion Recklinghausen

- Parents4Future Kreis Recklinghausen

- FFF Witten

- BUND Jugend NRW

- FFF Datteln

- Kreisvorstand die Linke Recklighausen

- Die Partei Datteln

- FFF Castrop-Rauxel

- FFF Erfurt

- FFF Berlin

- Klimabündnis Castrop Rauxel

- Freie Wähler Initiative Castrop-Rauxel

- Interessierte

- BUND NRW

- Klimagruppe Witten

- FFF Gelsenkirchen

- Grüne Castrop Rauxel

- Wählergemeinschaft die Grünen Datteln

- FFF Dortmund

- FFF Recklinghausen

- FFF Bochum





FRIDAYS FOR FUTURE

Die Klimakrise ist eine reale Bedrohung für die menschliche Zivilisation –

die Bewältigung der Klimakrise ist eine Hauptaufgabe des 21. Jahrhunderts.

Sie fordern eine Politik, die dieser Aufgabe gerecht wird.

Fridays for Future: Das sind alle, die für unser Klima auf die Straße gehen.

Die Klimastreik-Bewegung ist international, überparteilich, autonom und dezentral organisiert.

Verkehrsstörungen

Über die aktuellen Entwicklungen und Verkehrsstörungen informiert die Pülizei auf dem Twitter-Kanal polizei_nrw_re (https://twitter.com/polizei_nrw_re). Sie können die Tweets im Internet auch lesen, wenn Sie nicht selbst bei Twitter angemeldet sind.