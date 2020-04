Der ZBH der Stadt Marl erhält Desinfektionsmittel aus dem Chemiepark

Auch für den ZBH waren die Regale leergefegt: Desinfektionsmittel für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf dem Markt zurzeit nicht zu bekommen. Hilfe für den Betriebshof kam jetzt aus dem Chemiepark.

Besondere Hygiene in den Einsatzfahrzeugen

Der ZBH gehört mit seinen entsorgenden Aufgaben Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft zu den Kernfunktionen der Daseinsvorsorge. In beiden Segmenten kommen die eingesetzten Mitarbeiter mit biologischen Stoffen in Kontakt, die - insbesondere in der aktuellen Zeit der Pandemie - eine besondere Hygiene und Desinfektion erfordern. Die meiste Zeit ihres Arbeitstages sind die Mitarbeiter in ihren Fahrzeugen unterwegs und stellen die Dienstleistung vor Ort sicher, eine sorgfältige Händehygiene ist nur über Desinfektionsmittel an Bord der Autos möglich. Eine Anfrage im Marler Chemiepark stieß dort nicht auf taube Ohren. Bürgermeister Werner Arndt erhielt die gute Nachricht, dass die vom ZBH gewünschten Hand- und Flächendesinfektionsmittel sofort geliefert werden können. Groß war daher die Freude, als die Desinfektionsmittel aus der Produktion im Chemiepark an den ZBH übergeben wurden.