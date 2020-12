Dirt-Bike-Park entsteht in Oer-Erkenschwick

In Oer-Erkenschwick wird ein Dirt-Bike-Park entstehen. Dafür hat die Bezirksregierung Münster jetzt eine Förderung von 427.000 Euro bewilligt. Auf einem Dirt-Bike-Park können Mountainbike- und BMX-Fahrer an Rampen, Hügeln und Hindernissen Sprünge üben. Der Park richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Profis. Die vorhandene Sportanlage am Stimbergpark wird durch die Einrichtung eines Dirt-Bike-Parks erweitert.

Angefangen von interaktiven Fußballwänden über Pumptrack-Anlagen bis hin zu Calisthenic-Anlagen zum Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht – die Bezirksregierung Münster hat jetzt 20 Kommunen im Regierungsbezirk rund 7,9 Millionen Euro für Sportstätten bewilligt.

Das Land NRW unterstützt aus dem Landesprogramm Sportstättenbau 2020 Städte, Gemeinde und Sportorganisationen mit finanziellen Mitteln. Mit dem Geld werden Sportanlagen gefördert, die vielen Menschen und insbesondere Kindern und Jugendlichen einen leichten Zugang zur sportlichen Betätigung im öffentlichen Raum ermöglichen.