Kürzlich nahm Bürgermeister Werner Arndt den neuen Geschäftsführer des Klinikums Vest in Empfang. Seit Anfang des Jahres ist Dr. Hans Christian Atzpodien in seiner neuen Position tätig. Beim Antrittsbesuch beim Bürgermeister tauschten sie sich gemeinsam über seine neuen Aufgaben aus.

Dr. Atzpodien löst somit den bisherigen Leiter des Klinikums Vest, Diplom oec. troph. Peter Hutmacher ab, bis eine endgültige Nachbesetzung durch den Aufsichtsrat der Klinikum Vest GmbH beziehungsweise der Gesellschafterversammlung stattgefunden hat. Damit ist Dr. Atzopodien auch für die Paracelsusklinik in Marl zuständig und leitet außerdem das Knappschaftskrankenhaus in Recklinghausen.

„Ich freue mich sehr, die beiden gut aufgestellten Kliniken leiten zu dürfen“, berichtet der 32-Jährige. Auch Bürgermeister Werner Arndt zeigt sich über den neuen Geschäftsführer erfreut und sagte dem neuen Direktor zu, ihn bei Erhalt und Stärkung der klinischen Gesundheitsversorgung am Standort Marl nach Kräften zu unterstützen. Außerdem, so Werner Arndt, ist die Gesundheitswirtschaft der zweitwichtigste Arbeitgeber der Region, neben der Chemie. Arndt: „Mir liegt neben dem Wohl der Patienten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik und ihre Arbeitsplätze am Herzen.“

Gesundheitswirtschaft ist einer wichtigsten Arbeitgeber in Marl

Dr. Hans Christian Atzpodien war bisher kaufmännischer Direktor der Knappschaft Kliniken GmbH und in der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH tätig, wo er als Verwaltungsdirektor und Prokurist in der Sankt Marien-Hospital Buer GmbH und der Elisabeth Krankenhaus GmbH tätig war. Davor war er Assistent der Geschäftsführung und Abteilungsleiter im Bereich IT/Kommunikation.

Dreieinhalb Jahre war der Vorgänger Peter Hutmacher als Geschäftsführer des Klinikums Vest tätig und hat einige Meilensteine gesetzt. So wurden unter anderem die Notfallstrukturen des Klinikums Vest optimiert und weiterentwickelt. Zudem ist es Hutmacher gelungen, wichtige Baumaßnahmen der neuen Radiologie am Standort der Paracelsusklinik umzusetzen.