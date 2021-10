Erste Sitzung der Steuerungsgruppe „Nachhaltige Kommune in NRW“ im Kreis Recklinghausen

Als eine von sechs ausgewählten Modellkommunen entwickelt der Kreis Recklinghausen bis Ende 2022 eine Nachhaltigkeitsstrategie im Kontext der UN-Nachhaltigkeitsziele. Vor den Herbstferien kam die Steuerungsgruppe erstmals im Kreishaus zusammen. "Es ist ein gutes Zeichen, dass hier Menschen aus so unterschiedlichen Bereichen zusammengefunden haben, um gemeinsam an einer Strategie für den Kreis zu arbeiten. Das ist eine gute Grundlage, denn erfolgreich umsetzen lassen sich solche Strategien nur mit vereinten Kräften", sagte Landrat Bodo Klimpel zum Auftakt.

Nachhaltigkeitsstrategie im Kreis Recklinghausen

In der Steuerungsgruppe erarbeiten Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung gemeinsam strategische Akzente und Vorschläge für die politischen Gremien zu Themen, Zielen und Maßnahmen für die Nachhaltigkeitsstrategie im Kreis Recklinghausen. Bereits im Vorfeld hatte die LAG 21 NRW gemeinsam mit dem Kernteam der Kreisverwaltung um Projektleiterin Jutta Emming eine ausführliche Bestandsaufnahme zu bestehenden Konzepten und Aktivitäten des Kreises Recklinghausen durchgeführt.

Auf dieser Basis und mit intensiver Betrachtung der Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken für den Kreis hat die Steuerungsgruppe in der ersten Sitzung folgende Themenschwerpunkte festgelegt: Nachhaltige Verwaltung, Gute Arbeit & Nachhaltiges Wirtschaften, Nachhaltiger Konsum & gesundes Leben, Globale Verantwortung & Eine Welt, Klimaschutz & Energie, Nachhaltige Mobilität.

Das Projekt

Der Kreis Recklinghausen ist eine von sechs ausgewählten Kommunen im Projekt GNK NRW. Bereits zum zweiten Mal erarbeiten in Nordrhein-Westfalen Modellkommunen individuelle Nachhaltigkeitsstrategien im Kontext der Agenda 2030 und der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Sie berücksichtigen dabei die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sowie die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie. Während der Projektphase sind Einzelberatungen, Workshops und Vernetzungsveranstaltungen vorgesehen. Die LAG 21 NRW unterstützt die Kreisverwaltung im Projekt "Global Nachhaltige Kommune in NRW" in Kooperation mit der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung