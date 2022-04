Frauenpower auf dem Kulturtag Ukraine im Faltbootclub Hamm/Marl

Der Faltbootclub Hamm/Marl, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Taftahü, freut sich auf ein aussergewöhnliches Konzertereignis. Die aus Odessa stammende und in Köln wohnhafte Sängerin, Arrangeurin und Komponistin Tamara Lukasheva wird mit einer Band, bestehend aus geflüchteten, ukrainischen Musikern der Spitzenklasse, in Marl ein Gastspiel geben.

Tamara Lukasheva gilt als eine der vielversprechensten Stimmen ihrer Generation (quote:Wiki). Sie ist die aktuelle Preisträgerin des WDR Jazzpreises für Komposition, Gewinnerin des Neuen Deutschen Jazzpreis 2017, und hat bereits auf vielen großen europäischen Jazzfestivals (MoersFestival, Alfa Jazzfestival) gespielt.

Tamara Lukasheva organisiert Hilfslieferungen für die Ukraine und die Eintrittsgelder und Spenden des Kulturtags werden komplett für diesen humanitären Zweck verwendet.

Mitgebracht hat sie die Pianistin



Natalia Lebedeva.

Seit den 70er Jahren ist sie in verschiedenen Genres, von Bach bis Jazzrock, zuhause. Die „grande dame“ der ukrainischen Jazzszene besticht durch ihre Virtuosität und gilt als die führende Jazzpianistin des Landes.

Laura Marti,

ebenfalls Absolventin der renommierten Musikhochschule in Kyiv, ist durch ihre Teilnahme an der dortigen Version von „The Voice“ auch einem größeren Publikum in der Ukraine bekannt. Laura Marti besticht durch ihre einfühlsamen Interpretationen der amerikanischen Jazzklassiker in ihrer Muttersprache. Darüber hinaus hat sie zwei Alben mit armenischer Folklore veröffentlich. Sie singt in ukrainischer, englischer, französischer, armenischer und portugiesischer Sprache.

Ilya Alabuzhev

Der in der Schweiz lebende ukrainische Bassist Ilya Alabuzhev, ebenfalls Absolvent der Musikhochschule Kyiv, wird für die dazugehörigen Grooves sorgen. Das bereits häufiger auf dem Kulturtag Avantgarde gastierende deutsch/ukrainische Gesangsquartett VocColours wird das Event eröffnen.

Duo Ingo Borgardts/Olaf Saddeler

Im Anschluss folgt das Duo Ingo Borgardts/Olaf Saddeler (guit/b) die ein, eigens für die Ukraine komponiertes Werk, präsentieren werden. Nach der ukrainischen Band, wird es mit entspanntem deutschem HipHop vom Feinsten weitergehen.

Das Duo „Kleister

“ bietet ausgetüftelte Grooves und kluge Texte mit viel Flow und Message. Kriminell gut aber kein Gangster-Rap. Der Kulturtag Avantgarde, ein seit 2012 unter der künstlerischen Leitung von Thomas

Breuer bestehendes Event, wird zu diesem Anlass erstmals im Faltbootclub in Marl stattfinden.

Sie freuen sich , trotz der tragischen Umstände, diese aussergewöhnlichen Künstler begrüssen zu dürfen und hoffen auf eine grosse Resonanz.

Eintritt Erwachsene : 15 € Eintritt : Jgdl. Bis 21 : 6 € - Spenden erbeten.

Bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung nach Innen verlegt werden.



Tamara Lukasheva, Natalia Lebedeva und Laura Marti zu Gast im Faltbootclub Hamm/

Marl

Samstag, 9. April 2022. ab 16:30Uhr

Faltbootclub Hamm/Marl

Im Mersch

45772 Marl

Laura Marti

https://www.youtube.com/watch?v=O9P9zAYopfs

Natalia Lebedeva

https://www.youtube.com/watch?v=YIo3uPOJBbQ

Tamara Lukasheva

https://www.youtube.com/watch?v=VnvtcNk919g

Kleister

https://www.kleisterrap.de/wordpress/musik