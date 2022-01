Freiwillige Feuerwehr Marl Polsum führt Impfaktion durch

Der Polsumer Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr in Marl führt am 29. Januar eine Impfaktion durch. Von 9 bis 12 Uhr gibt’s den Piks ohne Termin in der Fahrzeughalle des Gerätehauses an der Polsumer Straße 105.

Arzt-Ehepaar legt Sonderschicht ein

Der Löschzug Polsum unterstützt an dem Samstag die Hausärzte Sepanta Khadjenouri und Marion Khadjenouri-Strobel aus Bottrop (dessen Kinder in der Polsumer Jugendfeuerwehr aktiv sind). Das Ehepaar impft Kinder von fünf bis 12 Jahren mit Biontech, genauso wie alle 12- bis 30-Jährigen. Erwachsene ab 31 Jahren erhalten größtenteils Moderna.

Digitaler Impfpass wird vor Ort erstellt

Grundsätzlich sollten zwischen der Erst- und Zweitimpfung mindestens vier Wochen liegen. Die Boosterimpfung kann drei Monate nach der letzten Impfung erfolgen. Der digitaler Impfausweis wird direkt vor Ort erstellt. Der Zugang zum Gerätehaus ist barrierefrei. Organisiert wurde das besondere Impfangebot vom Institut für angewandte Prävention und Gesundheit aus Herten.