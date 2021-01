Fridays For Future zur Wahl von Laschet

Ob am Ort der Zerstörung oder in seinem Wahlkreis – mit #FridaysForFuture machen wir klar: Ohne einen Plan für 1,5 Grad kann es keine zukunftsfähige Politik geben. Gemeinsam werden wir die Blockadehaltung von Armin #Laschet im Klimaschutz beenden & sofortige Maßnahmen einfordern. Das schreiben Fridays For Future Germany auf Twitter zur Wahl von Laschet.

"In knapp einem Jahr Wahlkampf hat Armin Laschet keinen Plan vorgelegt, die ökologischen Krisen unserer Zeit zu bekämpfen und die Pariser Klimaziele einzuhalten. Sein gemeinsamer 10-Punkte-Plan mit Jens Spahn ist im Hinblick auf den Klimaschutz nicht mehr als eine Aneinanderreihung leerer Phrasen, ohne das Wort Klima überhaupt einmal zu erwähnen", sagt FFF-Sprecher Nick Heubeck.

Forderungen an den neuen CDU-Chef

Fridays for Future stellt Forderungen an Laschet. "Um nicht vom Kohle-Ministerpräsidenten zum Kohle-Vorsitzenden zu werden, muss Armin Laschet ab heute Schluss machen mit einer Politik, die die Interessen fossiler Konzerne vor die der Bürgerinnen und Bürger stellt", so der FFF-Sprecher.

Laschet ist mit der Hauptarchitekt des Kohlegesetzes, das die Laufzeit der Kohlekraftwerke bis 2038 verlängert, das den Betreibern 4,35 Milliarden Euro an Steuergeldern schenkt und "Dörfer an den Tagebauen vernichtet", meinen Klimaschützer.