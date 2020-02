Auch in der Politik werden Frauen in allen Bereichen und auf allen Ebenen gebraucht. Konkret spricht der heimische Bundestagsabgeordnete Michael Groß (SPD) für den Girls‘ Day eine Einladung an Mädchen aus Marl und Herten für eine politisch-informative Fahrt in die Bundeshauptstadt aus.

Interessierte Schülerinnen müssen mindestens 16 Jahre und maximal 18 Jahre alt sein. Die Unterbringung erfolgt im Motel One (am Berliner Hbf). Die Kosten für direkte An-/Abreise (DB) und Hotel werden übernommen.

Wer mitfahren möchte, kann sich per Mail unter michael.gross.wk@bundestag.de bis zum 28. Februar im Wahlkreisbüro anmelden.

Die Teilnehmerinnen werden zwar betreut, sollten sich aber auch innerhalb Berlins frei bewegen. Das Programm beginnt bereits am Vortag (Mittwoch, 25. März) mit einer Reichstagsführung und einem anschließenden gemeinsamen Abendessen. Die Mädchen sollten dazu bereits bis spätestens 17 Uhr anreisen.

Der Girls' Day selbst wird um 8 Uhr mit einer Begrüßung durch den Fraktionsvorsitzenden bei einem gemeinsamen Frühstück beginnen. In einer Diskussion mit weiblichen Abgeordneten und Fraktionsmitarbeiterinnen erfahren die Mädchen mehr über Beschäftigungsperspektiven von Frauen in der Politik und über berufliche Werdegänge von Politikerinnen.