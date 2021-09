Illegale Entsorgung in Marl: ZBH beseitigt rund eine Tonne Müll

In einem Waldstück im Marler Westen hat der Zentrale Betriebshof (ZBH) der Stadt Marl jetzt eine wilde Müllkippe beseitigt. Zuvor hatte ein Spaziergänger den abgeladenen Müll entdeckt. Ein möglicher Verursacher konnte ermittelt werden.

Mit Bagger, Trecker und LKW im Einsatz

Mit Bagger, Trecker und LKW waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZBH im Einsatz, um mehr als eine Tonne illegal entsorgten Abfall zu bergen. Der fachgerechte Abtransport des Mülls erwies sich als schwierig, da die illegale Müllkippe hinter einem Erdwall errichtet wurde. Mitarbeiter des ZBH konnten einen möglichen Verursacher feststellen und informierten das Ordnungsamt. Neben einer Bußgeldzahlung muss der Verursacher auch die Kosten für das Bergen und Entsorgen der Abfälle erstatten.

Abfälle sachgerecht und umweltfreundlich entsorgen

Die Stadt weist in diesem Zusammenhang nochmal auf die städtischen Serviceleistungen für die sachgerechte Entsorgung von Abfällen hin. „Wir haben für die sachgemäße und umweltgerechte Müllentsorgung bestens geeignete Lösungen parat“, so Michael Lauche, Allgemeiner Betriebsleiter des Zentralen Betriebshofs der Stadt Marl. Dazu zählen beispielweise die Sperrmüllabfuhr und die kostenlose Abgabe von Altpapier am Wertstoffhof an der Zechenstraße 20.

Abfallberatung des ZBH

Die Abfall- und Umweltberater des ZBH geben Auskunft über alle Fragen zu Abfällen aus Haushalten und Betrieben. Weitere Informationen stehen auf der städtischen Internetseite des ZBH unter www.marl.de/zbh zur Verfügung.