Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster am Mittwoch, Kreis Recklinghausen 144,8

Die Inzidenzzahlen (labortechnisch bestätigte SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) halten sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster insgesamt weiter auf hohem, wenn auch leicht absinkendem Niveau.

Die Zahlen bilden den Stand ab, wie ihn das Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) vom 30.12.2020, übermittelt hat. Die Zahlen können noch immer Nachmeldungen und Korrekturen enthalten, da einige Gesundheitsämter erst am Montag (28.12.2020) mit den Nachmeldungen für die Feiertage begonnen haben.

Kreis Borken 101,3 (115,5)

Stadt Bottrop 165,0 (177,8)

Kreis Coesfeld 97,0 (104,3)

Stadt Gelsenkirchen 173,7 (195,3)

Stadt Münster 99,3 (100,9)

Kreis Recklinghausen 144,8 (168,0)

Kreis Steinfurt 114,7 (113,3)

Kreis Warendorf 169,9 (159,8)

Heute keine aktuellen Corona-Zahlen aus dem Kreis Recklinghausen

Der Kreis Recklinghausen kann heute keine aktuellen Corona-Zahlen veröffentlichen. Grund dafür sind technische Probleme bei der Auswertung der Datensätze. Die Fachleute arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, so dass möglichst am 31. Dezember wieder statistische Daten zur Verfügung gestellt werden können. Auf die Arbeit der Teams in der Kontaktnachverfolgung haben die technischen Probleme keine Auswirkung.