Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster am Samstag, Kreis Recklinghausen 52,3

Laut Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) (Stand: 06.03.2021, 0 Uhr) ergibt sich bei den Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster für heute folgendes Bild (Zahlen des Vortages in Klammern):

Kreis Recklinghausen 52,3 (54,4)

Sieben weitere Todesfälle

Es gibt sieben weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Verstorben sind in Castrop-Rauxel ein 76-jähriger Mann und eine 79-jährige Frau, in Gladbeck zwei Frauen im Alter von 87 und 95 Jahren, in Herten ein 93 Jahre alter Mann sowie in Oer-Erkenschwick ein 77-jähriger Mann und eine 86 Jahre alte Frau.

Stadt Bottrop 37,4 (38,3)

Kreis Borken 67,9 (64,1)

Kreis Coesfeld 20,9 (23,6)

Stadt Gelsenkirchen 76,6 (77,4)

Stadt Münster 43,1 (34,9)

Kreis Steinfurt 45,1 (44,0)

Kreis Warendorf 39,6 (41,4)