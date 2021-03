Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster am Samstag, Kreis Recklinghausen 74,4

Laut Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) (Stand: 13.03.2021, 0 Uhr) ergibt sich bei den Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster für heute folgendes Bild (Zahlen des Vortages in Klammern):

Kreis Recklinghausen 74,4 (69,4)

Drei weitere Todesfälle

Es gibt drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen: Verstorben sind in Dorsten eine 95-jährige Frau und ein Mann im Alter von 77 Jahren sowie in Marl ein 65-jähriger Mann.

Kreis Borken 86,7 (81,3)

Stadt Bottrop 40,0 (34,9)

Kreis Coesfeld 38,5 (40,8)

Stadt Gelsenkirchen 93,6 (86,3)

Stadt Münster 45,4 (43,8)

Kreis Steinfurt 48,2 (55,8)

Kreis Warendorf 61,9 (55,4)