Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk sinken mehrheitlich

Die Inzidenzzahlen (Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) sind von Samstag zum heutigen Sonntag (8. November) in den Kreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Münster mit Ausnahme des Kreises Steinfurt leicht gesunken. Die heutigen Zahlen können dem Einfluss eines veränderten Meldegeschehens am Wochenende unterliegen. Laut LZG NRW (Stand: 8. November, 0 Uhr) ergibt sich heute folgendes Bild (Zahlen des Vortags in Klammern):

Kreis Borken: 129,8 (143,8)

Bottrop: 239,9 (250,1)

Kreis Coesfeld: 78,4 (78,4)

Gelsenkirchen: 202,2 (213,4)

Münster: 106,9 (114,5)

Kreis Recklinghausen: 222,1 (230,1)

Kreis Steinfurt: 133,0 (128,7)

Kreis Warendorf: 162,7 (170,2)