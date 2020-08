Kanudemonstration am Europäischen Protesttag Freitag 14.8. gegen Dattel 4

Mit Aktionen in Finnland und Deutschland haben Klimaschützer am Freitag gegen das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen demonstriert. In Datteln fuhren die Aktivisten mit Kanus auf dem Dortmund-Ems-Kanal am Kraftwerk vorbei. Es waren 2 Boote des DLRG dabei die eine Rettung garantierten . Außerdem mussten alle Teilnehmer*innen Schwimmwesten tragen. Die Klimaschützer trafen sich ab 13:00 Uhr an der Hafenstraße in 45711 Datteln. Dort gab es dann eine Einweisung ins Kajak-/Kanufahren, sowie in den Ablauf.Dort konnten die Klimaschützer nochmal/überhaupt üben unter Anleitung. Der thematische Schwimmaufbau wurde zum Schwimmen gebracht. Ab 14:00 gingen alle langsam aufs Wasser. Ab 15:00 ging pünktlich der Demozug los.

Brücke Im Löringhof besetzt

Die angemeldete Versammlung in Datteln gegen das dortige Kraftwerk verlief störungsfrei und war gegen 17.15 Uhr beendet. Schon während dieser Versammlung - in Form einer Mahnwache und einer Kanu-Aktion auf dem Dortmund-Ems-Kanal - setzten sich einige Personen auf die Fahrbahn der Brücke Im Löringhof. In der Spitze nahmen über 30 Kraftwerksgegner an der Sitzblockade teil. Die Straße Im Löringhof musste deshalb gesperrt werden. Das sorgte für Rückstau an mehreren Stellen. Weil die meisten Personen trotz mehrfachen Aufforderns der Polizei die Brücke nicht verließen und um weitere Verkehrsstörungen zu verhindern, wurde die Versammlung aufgelöst. Einige Personen mussten weggetragen werden. Gegen 20 Uhr konnte die Straße Im Löringhof wieder für den Verkehr freigegeben werden.

An der finnischen Botschaft in Berlin

Die Umweltorganisation BUND übergab der finnischen Botschaft in Berlin eine Liste mit mehr als 40 000 Unterschriften. Darin wird Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin aufgefordert, sich beim Energiekonzern Fortum für eine schnelle Abschaltung des Kraftwerks einzusetzen. Dem finnischen Staat gehört die Mehrheit der Fortum-Aktien. „Datteln 4 ist überflüssig und widerspricht den deutschen und auch den finnischen Klimazielen“, kritisierte Antje von Broock vom BUND.

In Finnland

In der finnischen Hauptstadt Helsinki blockierten rund zwei Dutzend Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion vorübergehend eine Straße vor dem Parlament, wie Aufnahmen auf Facebook und Twitter zeigten. Die Polizei von Helsinki teilte via Twitter mit, die Demonstration habe den Verkehr vorübergehend zum Stillstand gebracht. Auch vor der Firmenzentrale des finnischen Energieversorgers Fortum in Espoo wurde demonstriert. Es gab zudem Aktionen vor allem finnischen Botschaften und Konsulaten in 15 europäischen Ländern.