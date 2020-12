Kreis Recklinghausen hat die Inzidenz von 200 überschritten

Der Kreis Recklinghausen hat mit dem heutigen Tag 12.12. den Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet für den Kreis den Wert von 210,1. Das bedeutet, dass die Kreisverwaltung nun weitere, über die Coronaschutzverordnung hinausgehende Maßnahmen mit dem Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen abstimmt, die zur Reduzierung der Fallzahlen beitragen sollen.

Maßnahmenkatalog zur Abstimmung beim Land

Die Kreisverwaltung hat ihre in den letzten Tagen erarbeiteten Vorschläge an die übergeordneten Behörden zur Abstimmung weitergeleitet. Erst nach der Rückmeldung aus Düsseldorf steht fest, welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden dürfen. Sie werden dann per Allgemeinverfügung angeordnet und öffentlich gemacht.