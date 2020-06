Kulturausschuss und Planungsausschuss der Stadt Marl tagen nach Kritik aus der Bürgerschaft

Vor der Sitzung des Rates am 25. Juni werden am 16. Juni der Kulturausschuss, am 18. Juni der Stadtplanungsausschuss und am 23. Juni der Haupt- und Finanzausschuss tagen. Alle anderen Ausschüsse werden vor der Ratssitzung nicht mehr einberufen.

Nach massiver Kritik aus der Bürgerschaft hatten sich die Ratsfraktionen und Vorsitzenden der Fachausschüsse verständigt, dass die Mitglieder des Kulturausschusses und des Stadtplanungsausschuss vor der Ratssitzungen zur Beratung aktueller Themen zusammenkommen.

Die SPD Fraktion im Stadtrat musste ihren Widerstand gegen das Einberufen der Sitzungen aufgeben.

Kritik der Bürger

Aus einem Leserbrief: Genaugenommen ist die Stornierung der, für unsere Stadt, lebenswichtigen Fachausschuss Sitzungen durch die SPD, eine Kapitulation vor der Realität. Schaut man genau hin, in welchem Dilemma sich die marler Groko hinein- manövriert hat, so ist dieser "Schachzug" nur noch als "Flucht nach Vorne" zu werten. Soviel ist klar. Angesichts der immensen Finanz- und Stadtplanungs Probleme mit der sich die Verwaltung herumschlägt, könnte ein "Zuviel" an Öffentlichkeit, der Bürgermeister- Partei die Kommunalwahl vermasseln. Unglaublich ist es, das Ausschussvorsitzende trotz des desolaten städtischen Haushalt, ihre üppigen Zuwendungen für nicht geleistete Arbeit erhalten sollen, während der normale Berufstätige sein tägliches Pensum zum Gemeinwohl unserer Zivilgesellschaft leistet. Liebe Politiker*inen. Ihr Berufsstand ist im erheblichen Maße Systemrelevant. Sie sollten Ihrem Wählerauftrag verantwortungsvoll und transparent nachkommen. Im Rathaus, nicht im stillen Kämmerlein.

Die Verwaltung hat die Sitzungen des Kulturausschusses für den 16. Juni und des Stadtplanungsausschusses für den 18. Juni vorbereitet. Am 23. Juni wird zusätzlich der Haupt- und Finanzausschuss einberufen.

Die Sitzungen des Kulturausschuss und des Planungsausschusses sind öffentlich und beginnen um 16 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.