Lockdown: Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder

Diese Maßnahmen wurden beschlossen bzw. verlängert, um die mit Winterbeginn erheblich angestiegenenCorona-Infektionszahlen in Deutschland einzudämmen und damit auch schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu verhindern. Damit sollte zudem eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden, denn Krankenhäuser und vor allem

zahlreiche Intensivstationen sind durch die hohen Zahlen schwer erkrankter CoronaPatienten stark belastet.Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Bundeskanzlerin und die

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder:



Anpassungen der Landesverordnungen





1. Maßnahmen werden verlängert

Die bestehenden Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen

und Regierungschefs der Länder bleiben weiterhin gültig. Wie bereits auf der

regulären Konferenz am 2. Dezember vereinbart, werden die Länder die bis zum

20. Dezember 2020 befristeten Maßnahmen im Rahmen der Anpassungen ihrer

Landesverordnungen bis zum 10. Januar 2021 verlängern, sofern dieser

Beschluss keine abweichenden Festlegungen trifft.

2. Zusammenkünfte

Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind

weiterhin auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Falle auf

maximal 5 Personen zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon

ausgenommen.



3. Weihnachtstage

Auch in diesem besonderen Jahr sollen die Weihnachtstage gemeinsam gefeiert

werden können. Angesichts des hohen Infektionsgeschehens wird dies jedoch nur

in deutlich kleinerem Rahmen als sonst üblich möglich sein. In Abhängigkeit von

ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen werden die Länder vom 24. Dezember bis

zum 26. Dezember 2020 -als Ausnahme von den sonst geltenden

Kontaktbeschränkungen- während dieser Zeit Treffen mit 4 über den eigenen

Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus

dem engsten Familienkreis, also Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer

nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandten in gerader Linie,

Geschwistern, Geschwisterkindern und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen

zulassen, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14

Jahren bedeutet. Angesichts des anhaltend hohen Infektionsgeschehens wird

noch einmal eindrücklich an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, Kontakte in den

fünf bis sieben Tagen vor Familientreffen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren

(Schutzwoche).



4. Silvester



Am Silvestertag und Neujahrstag wird bundesweit ein An- und

Versammlungsverbot umgesetzt. Darüber hinaus gilt ein Feuerwerksverbot auf

durch die Kommunen zu definierenden publikumsträchtigen Plätzen. Der Verkauf

von Pyrotechnik vor Silvester wird in diesem Jahr generell verboten und vom

Zünden von Silvesterfeuerwerk generell dringend abgeraten, auch vor dem

Hintergrund der hohen Verletzungsgefahr und der bereits enormen Belastung des

Gesundheitssystems.



5. Einzelhandel

Der Einzelhandel mit Ausnahme des Einzelhandels für Lebensmittel,

der Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarktern von Lebensmitteln, der

Abhol- und Lieferdienste, der Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte,

der Apotheken, der Sanitätshäuser, der Drogerien, der Optiker, der

Hörgeräteakustiker, der Tankstellen, der Kfz-Werkstätten, der Fahrradwerkstätten,

der Banken und Sparkassen, der Poststellen, der Reinigungen, der Waschsalons,

des Zeitungsverkaufs, der Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, des

Weihnachtsbaumverkaufs und des Großhandels wird ab dem 16. Dezember 2020

bis zum 10. Januar 2021 geschlossen. Der Verkauf von non-food Produkten im

Lebensmitteleinzelhandel, die nicht dem täglichen Bedarf zuzuordnen sind, kann

ebenfalls eingeschränkt werden und darf keinesfalls ausgeweitet werden. Der

Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird in diesem Jahr generell verboten.



6. Dienstleistung

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons,

Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden

geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist.

Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und

Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege, bleiben weiter möglich.



7. Schulen

Auch an den Schulen sollen im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar

2021 die Kontakte deutlich eingeschränkt werden. Kinder sollen dieser Zeit wann

immer möglich zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die

Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Es

wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. Für

Abschlussklassen können gesonderte Regelungen vorgesehen werden. In

Kindertagesstätten wird analog verfahren. Für Eltern werden zusätzliche

Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum

bezahlten Urlaub zu nehmen.



8. Betriebsstätten

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob die

Betriebsstätten entweder durch Betriebsferien oder großzügige Home-OfficeLösungen vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 geschlossen werden

können, um bundesweit den Grundsatz „Wir bleiben zuhause“ umsetzen zu

können.



9. Gastronomiebetriebe

Die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause

durch Gastronomiebetriebe sowie der Betrieb von Kantinen bleiben weiter möglich.

Der Verzehr vor Ort wird untersagt. Der Verzehr von alkoholischen Getränken

im öffentlichen Raum wird vom 16. Dezember bis 10. Januar untersagt. Verstöße

werden mit einem Bußgeld belegt.



10. Glaubensgemeinschaften

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte

anderer Glaubensgemeinschaften sind nur unter folgenden Voraussetzungen

zulässig: Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird gewahrt, es gilt Maskenpflicht

auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt. Bei Zusammenkünften, in der

Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer Auslastung der Kapazitäten führen

könnten, ist ein Anmeldungserfordernis einzuführen. In den kommenden Tagen

werden darüber hinaus Gespräche innerhalb und mit den

Glaubensgemeinschaften geführt, um im Lichte des weiteren

Infektionsgeschehens zu geeigneten Regelungen für religiöse Zusammenkünfte

zu kommen.



11. Pflegeheime

Für Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste sind besondere

Schutzmaßnahmen zu treffen. Der Bund unterstützt diese mit medizinischen

Schutzmasken und durch die Übernahme der Kosten für Antigen-Schnelltests.

Neben dem Tragen einer FFP2-Maske ist in der aktuellen Phase hoher Inzidenz

fast im ganzen Bundesgebiet das Testen des Pflegepersonals wichtig. Die Länder

werden zudem eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal

in den Alten- und Pflegeeinrichtungen anordnen. Solche regelmäßigen Tests sind

ebenso für das Personal in mobilen Pflegediensten angezeigt. In Regionen mit

erhöhter Inzidenz soll der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests für die

Besucherinnen und Besucher verbindlich werden.



12. Hotspots

Bund und Länder betonen erneut, dass über die gemeinsamen Maßnahmen

hinaus gemäß der Hotspotstrategie in allen Hotspots ab einer Inzidenz von 50

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche sofort ein konsequentes

Beschränkungskonzept regional umgesetzt werden muss. Bei weiter steigendem

Infektionsgeschehen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Bei besonders

extremen Infektionslagen mit einer Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro

100.000 Einwohnern pro Woche und diffusem Infektionsgeschehen sollen die

umfassenden allgemeinen Maßnahmen nochmals erweitert werden, um kurzfristig

eine deutliche Absenkung des Infektionsgeschehens zu erreichen. Insbesondere

sollen in Regionen lokale Maßnahmen nach § 28a Abs. 2 InfSchG spätestens

erwogen werden, darunter auch weitgehende Ausgangsbeschränkungen, wenn

die Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche

überschritten wird.



13. Reisen

Bund und Länder appellieren eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger in der

Zeit bis 10. Januar von nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch

ins Ausland abzusehen. Sie weisen nachdrücklich darauf hin, dass bei Einreisen

aus ausländischen Risikogebieten die Pflicht zur Eintragung in die digitale

Einreiseanmeldung verpflichtend ist, und dass eine Quarantänepflicht1 für einen

Zeitraum von 10 Tagen nach Rückkehr besteht. Eine Beendigung der Quarantäne

nur durch einen negativen Test möglich, der frühestens am 5 Tag nach der Einreise

abgenommen wurde.

14. Geschäftsbetriebe

Die Maßnahmen führen dazu, dass einige Wirtschaftsbereiche auch im

kommenden Jahr weiterhin erhebliche Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebes

hinnehmen müssen. Daher wird der Bund die betroffenen Unternehmen,

Soloselbständigen und selbständigen Angehörigen der Freien Berufe auch

weiterhin finanziell unterstützen. Dafür steht die verbesserte Überbrückungshilfe

III bereit, die Zuschüsse zu den Fixkosten vorsieht. Mit verbesserten Konditionen,

insbesondere einem höheren monatlichen Zuschuss in Höhe von maximal 500.000

Euro für die direkt und indirekt von den Schließungen betroffenen Unternehmen,

leistet der Bund seinen Beitrag, Unternehmen und Beschäftigung zu sichern. Für

die von der Schließung betroffenen Unternehmen soll es Abschlagszahlungen

ähnlich wie bei den außerordentlichen Wirtschaftshilfen geben.

Der mit den Schließungsanordnungen verbundene Wertverlust von Waren und

anderen Wirtschaftsgütern im Einzelhandel und anderen Branchen soll

aufgefangen werden, indem Teilabschreibungen unbürokratisch und schnell

möglich gemacht werden. Zu inventarisierende Güter können ausgebucht werden.

Damit kann der Handel die insoweit entstehenden Verluste unmittelbar verrechnen

und steuermindernd ansetzen. Das sichert Liquidität.

15. Mieten

Für Gewerbemiet- und Pachtverhältnisse, die von staatlichen Covid-19

Maßnahmen betroffen sind, wird gesetzlich vermutet, dass erhebliche (Nutzungs-

) Beschränkungen in Folge der Covid-19-Pandemie eine schwerwiegende

Veränderung der Geschäftsgrundlage darstellen können. Damit werden

Verhandlungen zwischen Gewerbemietern bzw. Pächtern und Eigentümern

vereinfacht.

16. Maßnahmen ab 11. Januar 2021

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der

Länder werden im Lichte der weiteren Infektionsentwicklung am 5. Januar 2021

erneut beraten und über die Maßnahmen ab 11. Januar 2021 beschließen.