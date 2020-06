Machen nicht quatschen. Das möchte man den politischen Vordenkern in Marl zurufen. Das gilt für viele Baustellen in der ziemlich maroden Marler Infrastruktur. Doch aktuell gilt es für die längst überfällige Verkehrs-Entwicklung in Zeiten des Klimawandels.

1000 Seiten stark ist der Arbeitsnachweis eines Mobilitätskonzeptes, an dem die Stadtverwaltung mit Experten wie Bürgern drei Jahre gebastelt hat. Einiges hört sich vielversprechend an, das meiste zwingend notwendig, soll die Stadt nicht verkehrstechnisch in der Steinzeit stecken bleiben.

Doch mancher der 260 Vorschläge zur zukunftsorientierten Mobilität kollidiert mit den wirtschaftlichen Visionen. Klartext: Der Traum von gate.ruhr funktioniert möglicherweise nur mit dem Albtraum von Lkw-Flotten, die durch Marl ziehen.

Morgen (25. Juni) steht das Mobilitätskonzept auf dem Programm im Rat. Dass es beschlossen wird, scheint nur Makulatur. Dass es in seiner Komplexität umgesetzt wird, scheint eher ein Wunschkonzert. Schön wäre: Machen...