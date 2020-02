Mahnwache und Besetzung heute von #Datteln4

Die Straße Im Löringhof zwischen #Datteln und #Waltrop ist aktuell gesperrt. Eine Gruppe Umweltschützerm hat sich Zutritt zum Kraftwerksgelände #Datteln4 verschafft. Das teilte die #Polizei #Recklinghausen auf Twitter mit. Seit 3 Stunden fliegt nun schon ein Hubschrauber über Datteln.

Umweltschützer haben sich am Bagger des Kraftwerk angekettet

Aktivist*innen blockieren jetzt #Datteln4. 11 Menschen sind angekettet, andere sind auf die Bagger geklettert. Der Testlauf wurde gestört. Keine neue Kohlekraftwerke inmitten der #Klimakrise. Solidarität mit den Menschen in den Abbauregionen #endcoal #FossilFree #DattelnPfluecken Die Besetzer schreiben: Aktivist*innen von @d4_vom_netz zeigen heute, wie ein echter #Kohleausstieg aussieht und haben #Datteln4 besetzt! Wegen des Klimawandels beginnt die Erntesaison dieses Jahr sehr früh. Lasst uns gemeinsam „Datteln vom Netz pflücken“. Die Aktion steht in Solidarität mit den Menschen in den Steinkohle-Abbaugebieten.

2020 ein neues Kohlekraftwerk ans Netz zu nehmen, ist ne absolute Sch...Idee, so

Fridays For Future Germany auf Twitter.



Straße Im Löringhof in #Datteln ist wegen der Mahnwache an Datteln4 zum Schutz der teilnehmenden Personen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Versammlungsteilnehmer und Medienvertreter können Mahnwache und Medienanlaufstelle erreichen. Die Höhenretter der Feuerwehr sind vor Ort.