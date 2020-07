Die Stadt Marl hat eine neue Kinder- und Jugendbeauftragte: Michelle Selina Diedrichs (31) ist jetzt von der Stadt offiziell vorgestellt worden. Die Stadt ist sehr froh darüber, dass die seit längerer Zeit verwaiste Stelle der Kinder- und Jugendbeauftragten mit einer so kompetenten und engagierten Mitarbeiterin besetzen konnten erklärte die Stadt zur Amtseinführung von Michelle Selina im Rathaus. Die Interessen der Kinder und Jugendlichen sollen künftig noch mehr Aufmerksamkeit und Gewicht erhalten. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss begrüßt sehr, dass die Verwaltung dem Wunsch entsprochen hat, den Interessen der jungen Menschen in der Stadt mit der Einrichtung einer Vollzeitstelle wieder mehr Geltung zu verschaffen.

Förderung der Partizipation steht an erster Stelle

Michelle Selina Diedrichs, bisher als Schulsozialarbeiterin in Diensten der Stadt Marl, möchte in ihrer neuen Tätigkeit „zeigen, dass Kinder in Marl willkommen sind und eine Stimme haben“. Sie hat sich vorgenommen, Kinder- und Jugendliche zur Mitwirkung an Entscheidungsprozessen zu bewegen, Partei für die Interessen junger Menschen zu ergreifen und sich einzumischen. Aktuell nutzt sie die Angebote beim Marler Ferienspaß, um im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen herauszufinden, welche Themen sie aktuell bewegen und wie sie sich eine Beteiligung an Entscheidungsprozessen vorstellen könnten. Die Ergebnisse sollen einfließen in Konzept für die Beteiligung von Kinder und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen.

Die Beteiligung der jungen Menschen beginnt für Michelle Selina Diedrichs bereits mit der Erarbeitung des Konzeptes. „Ich möchte interessierte Kinder und Jugendliche von Anfang an einbinden, um Möglichkeiten und Formen der Beteiligung zu entwickeln, die von den jungen Leuten auch angenommen und mit Leben erfüllt werden“.

Zusammenarbeit der Einrichtungen stärken

Neben der Erstellung des Beteiligungskonzeptes ist die Fortschreibung des Förderplans eine weitere wichtige Aufgabe der neuen Kinder- und Jugendbeauftragen. Außerdem möchte Michelle Selina Diedrichs die Zusammenarbeit mit den von jungen Menschen genutzten Einrichtungen stärken und Anlässe wie den jährlichen Weltkindertag am 20. September nutzten, um gemeinsam auf die Situation und Wünsche junger Menschen in Marl aufmerksam zu machen.

Mit der Jugendszene in Marl bestens vertraut

Die Aufgaben erscheinen für sie wie maßgeschneidert. Die Sozialarbeiterin, die sich in ihrer Freizeit als Food Saver engagiert und gern Rad fährt, absolvierte als Jugendliche ein Praktikum im (damals noch städtischen) HoT Hagenbusch und wurde später Leiterin der Einrichtung. Nach dem erfolgreichen Studium der Sozialarbeit war Michelle Selina Diedrichs unter anderem als Schulsozialarbeiterin an der Bonifatiusschule und an der Martin-Buber-Schule tätig.

Nach 17 Jahren schließt sich ein Kreis

Mit der Übernahme der neuen Aufgabe schließt sich für Michelle Selina Diedrichs ein besonderer Kreis. Als 14jährige wirkte sie - angeregt von der damaligen Kinder- und Jugendbeauftragten Magdalene Ostermann - im Jugendforum Marl mit und engagierte sich für die Interessen junger Menschen. Jetzt, mit 31 Jahren, fördert sie als Kinder- und Jugendbeauftragte aktiv die Beteiligung von jungen Menschen in Marl und setzt damit die erfolgreiche Arbeit ihrer Vorgängerin und Abteilungsleiterin Magdalene Ostermann fort.