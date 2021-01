Marl Hüls, ein "Hitze- Hotspot?

Diese Feststellung steht in der Vorlage die der Regional Verband Ruhr (RVR) , den Marler Rats-Parteien bei der letzten Sitzung als Ratgeber zur Entscheidungsfindung in Sachen Klimaangepasster Stadtplanung mit auf den Weg gegeben hat.

Wörtlich heißt es in dem Schreiben:

"Die Ortsmitte Hüls ist zudem gemäß Hitze-Kartierung ein Hitze-Hotspot im Stadtgebiet".

Der RVR empfiehlt weiter das Maßnahmen zur Reduzierung der Aufheizung, direkt zur Klimaanpassung dienen.

Regionalplan Änderung

Auf der Tagesordnung der Abgeordneten stand der Flächentausch Stübbenfeld- Hülser Wald, eine Formalie zur Regionalplan Änderung die dann das exclusive Bauvorhaben "Hülser Waldpark" ermöglichen soll.

Bereits in ihrem Widerspruch zum Antrag der Stadt Marl an den Regionalverband kritisiert die Bürgerinitiative Marl Hüls diesen Flächentausch als Gefälligkeitsplanung für einen stadtbekannten Bau- Löwen.

Offensichtlich habe die Stadtplanung das Alt Marler Gewerbe- und Wohngebiet "Im Stübbenfeld" eigens projektiert um Ersatz-Grünflächen auszuweisen.

"Ein weiterer Bedarf ist aufgrund des bisher nicht belegten Gewerbegebietes an der Karl Breuing Straße überhaupt nicht erforderlich", kommentiert Bi. Sprecher Christian Thieme diesen Winkelzug der Verwaltung.

Einwohnerfrage im Hauptausschuss

Seine Einwohner-Anfrage -(zu hören im pod cast)- an den Bürgermeister lautete dementsprechend:

"Welche Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung stehen für Marl Hüls jetzt auf der Agenda?