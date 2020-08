Anfang August beginnt traditionell das neue Ausbildungsjahr. Auch die Marler Stadtverwaltung hat ihre neuen Nachwuchskräfte willkommen geheißen, wenn auch ohne persönlichen Händedruck wegen der Coronalage.



„Für die Auszubildenden stellt die Corona-Pandemie eine ganz neue Situation dar, aber ich bin mir sicher, dass unsere Nachwuchskräfte alle Herausforderungen meistern werden“, sagte Bürgermeister Werner Arndt während der Begrüßung der neuen Auszubildenden.

Zusammen mit Personaldezernent Michael Bach, der Gleichstellungsbeauftragten Kim-Karina Bönte, dem Personalratsvorsitzenden Willi Kinghorst und Timo Wahl als Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Ausbildungsleiterin Isabel Krause hieß Arndt „die Neulinge“ im Maler Rathaus offiziell willkommen.

Sieben junge Frauen und zwei junge Männer werden in den nächsten drei Jahren zu Erzieherinnen und Erziehern, Verwaltungsfachangestellten sowie Notfallsanitäterinnen und –sanitätern ausgebildet. Fünf Weitere werden in ihrer Ausbildung den Titel „Bachelor of Laws" erwerben. Jana Szerreiks blickt schon freudig auf ihre Ausbildungszeit: „Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich losgeht.“ Die 22-Jährige wird den Beruf der Verwaltungsfachangestellten erlernen.

Erstmal ankommen

Doch bevor es richtig los geht, gibt es erstmal ein Kennenlernen. Dazu hat die Jugend- und Ausbildungsvertretung (JAV) ein Programm geplant. Unter anderem steht eine Besichtigung des Zentralen Betriebshofes und ein Ausflug in den Movie Park Bottrop-Kirchhellen an.

„Das Kennenlernen untereinander soll nicht zu kurz kommen und die Atmosphäre auflockern“, berichtete Isabel Krause. Die Ausbildungsleiterin freute sich, dass sich der Bürgermeister und der Personaldezernent Zeit genommen haben, die Auszubildenden persönlich kennen zu lernen. „Das ist ein Zeichen großer Wertschätzung gegenüber unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Die neuen Auszubildenden bei der Stadtverwaltung Marl sind: Andreas Rose, Mailin Kascha, Delia Zaubi, Nikola Benecken (Erzieher), Hannah Bobb, Celine Räder, André Seumenicht, Fabienne Müller (Notfallsanitäter), Jana Szerreiks (Verwaltungsfachangestellte), Doreen Leipe, Paula Burchhardt, Benjamin Heising, Salina Sikorra, Jasmin Lister (Bachelor of Laws).