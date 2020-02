„So vielfältig wie wir“: Unter diesem Motto stehen die diesjährigen Marler Frauenkulturtage vom 27. Februar bis 14. März. Die Gleichstellungsbeauftrage Kim-Karina Bönte hat ein attraktives Programm mit interessanten Vorträgen und Workshops, Themen-Abenden, Lesungen und vielem mehr zusammengestellt. Fast alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Eröffnet wird die traditionelle Veranstaltungsreihe von der Stadt Marl – gemeinsam mit Kim-Karina Bönte und den Kooperationspartnern – am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr in der Hauptstelle der insel-VHS (Wiesenstraße 22, Raum P1). Direkt im Anschluss zeigt die insel-Volkshochschule den Kinofilm „Hidden-Figures – Unerkannte Heldinnen“. Das attraktive Programm spiegelt die kulturelle Vielfalt wider und zeigt eindrucksvoll, dass Frauen die kulturelle Landschaft in unserer Stadt wesentlich mitprägen.

Das Programm der diesjährigen Marler Frauenkulturtage mit Kontakten und Hinweisen zu den Anmeldungen kann unter www.marl.de/frauenkulturtage eingesehen werden.