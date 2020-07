Die Arbeiten im und am Marler Stern laufen auf Hochtouren: Die Eröffnung des Erlebnisrestaurants „Noah's Place“ läutete in dieser Woche die kommenden Highlights ein. Mitte September erfolgt der Startschuss für das Outlet-Center „Marlet“.

„Die Revitalisierung des Marler Sterns macht Riesenfortschritte“, freut sich Bürgermeister Werner Arndt. „Die Entwicklung ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft des Einkaufszentrums und für die gesamte Aufwertung der Stadtmitte im Rahmen unseres integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.“

Die Eröffnung von „Noah´s Place“ war am letzten Mittwoch ein erstes Highlight. Gemeinsam mit Gastronom Uwe Suberg und Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der Fakt AG, besichtigte das Stadtoberhaupt bei einem Rundgang die Baustelle.

Cocktailparty und Late-Night-Shopping

Dort konnte er bereits einen ersten Blick auf eine der Ladenfassaden des „Marlet“ werfen. Ende August sollen dort bereits die ersten Geschäfte eröffnen.

In den letzten Zügen stehen auch der „Pommeskumpel“ mit seinen „Fritten nach Malocher Art“, das beaufsichtigte Bällchenbad für Kinder und die neuen Toilettenräume. „Es ist beeindruckend, wie schnell es im Marler Stern vorangeht und alle Beteiligten nur so vor Tatkraft sprühen“, so Arndt begeistert. Außerdem sind zum Auftakt des Outlet-Centers Sommernachtsträume geplant: Ab dem 30. August wird die Stadtmitte zwei Wochen lang mit musikalischen Highlights im Rahmen des Europäischen Klassikfestivals belebt. Am 10. September eröffnet das „Marlet“ mit einer Cocktailparty, Lichtspielen und Late-Night-Shopping.

Bevor im nächsten Jahr das Café am Rathaussee eröffnet, plant Unternehmer Uwe Suberg zunächst eine Gastronomie im Bereich der oberen Ladenstraße - voraussichtlich mit direktem Blick auf den See. Laut Hubert Schulte-Kemper wird es eine „Subergsche Landschaft mit vielfältigen Facetten“ geben.

Arndt: „ Die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich auf eine neu belebte Stadtmitte freuen, darauf können alle Beteiligten schon jetzt stolz sein.“