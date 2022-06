Musik, spannende Mitmach-Aktionen und sommerliche Temperaturen im zweistelligen Bereich lockten am Sonntag (12. Juni) zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Familienfest.

Zehn Jahre nach dem letzten Fahrradtag eröffnete die Stadt Marl zum ersten Mal den „Marler Tag der Mobilität“ pünktlich um 11 Uhr auf dem Schulhof des Albert-Schweitzer-/Geschwister-Scholl-Gymnasiums und der Sportanlage "Triple X". Anschließend folgte ein Auftritt der Stunt & Dance Company-Cheerleader.

Vielfältiges Programm für die ganze Familie

Bis 18 Uhr bekamen die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit an verschiedenen Verkehrssimulationen und Geschicklichkeitswettbewerben teilzunehmen. Bei der Versteigerung von Fundfahrrädern freuten sich besonders Schnäppchenjäger über ihre neue Errungenschaft. Die Beschäftigungsinitiative rebeq an der Fahrradstation in Sinsen sammelt die Fundräder im Auftrag der Stadt Marl und versteigert diese einmal im Jahr zu Gunsten sozialer Zwecke.

Kinderflohmarkt, Fachbeiträge, Fahrradwaschanlage

Neben Fachbeiträgen rund um das Thema Mobilität, stellten Marler Sportvereine auf dem Schulhof des ASGSG ihre Angebote vor. Wer mit dem Fahrrad unterwegs war, konnte in der Fahrradwaschanlage sein Drahtesel kostenlos waschen lassen. Die kleinen Besucherinnen und Besucher verkauften nicht nur beim Kinderflohmarkt gebrauchtes Spielzeug, Kleidung und CDs, viele Mädchen und Jungen zeigten beim Kinderrad-Parcours und Torwandschießen ihr sportliches Können. Beim Kinderschminken freuten sich die Kleinen über ihr neues tierisches und elfenhaftes Aussehen. „Das Personal hat sich sehr liebevoll um die Kinder gekümmert“, lobt Janusz Turoǹ vom Stadtmarketing.

Fazit: Wiederholungsbedarf

Für den kleinen Hunger zwischendurch gab es leckeren Kuchen, Bratwürstchen, Waffeln, Crêpes und Kaffee. Das Bühnenprogramm mit Live-Musik untermalte die sommerliche Atmosphäre. „Der ‚Marler Tag der Mobilität‘ war ein voller Erfolg“, so der Sportkoordinator Andre Mölleken und Verkehrsplaner Maurice Wüller. „Im nächsten Jahr möchten wir die Veranstaltung gerne wiederholen“.