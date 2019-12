Nachruf auf Schwester Johanna Eichmann Vestische Ehrenbürgerin

Mit tiefer Trauer erfüllt uns die Nachricht vom Tod unserer Vestischen Ehrenbürgerin Schwester Johanna Eichmann, die am 23. Dezember 2019 im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Schwester Johanna hat sich insbesondere als Leiterin des Jüdischen Museums Westfalen und bei der Erforschung der Geschichte des Nationalsozialismus und des Judentums im Vest Recklinghausen verdient gemacht.

Ihr Engagement für Demokratie und Toleranz stand in enger Verbindung zu ihrem eigenen Lebensweg. Daraus leitete sie die moralische Verantwortung ab, mit religiösen, ethnischen und kulturellen Minderheiten solidarisch zu sein. Ihre Arbeit war ein wichtiger Beitrag, um Rückfälle in antisemitische, fremdenfeindliche und antidemokratische Haltung zurückzuweisen.

Schwester Johanna hat ihren Lehrerberuf als Lebensaufgabe verstanden. Sie hat als langjährige Schulleiterin des Gymnasiums St. Ursula sowie als Vollblutpädagogin für Jung und Alt über Jahrzehnte in Dorsten und im ganzen Vest Recklinghausen gewirkt.

Nach ihrer Verabschiedung in den Ruhestand im Jahr 1992 übernahm sie mit ungebrochenem Elan die Leitung des neu errichteten Jüdischen Museums in Dorsten.

Weit über ihr erzieherisches und fachpädagogisches Wirken hinaus hat Schwester Johanna in vorbildlicher Weise dazu beigetragen, dass die Menschen im Kreis Recklinghausen aus der heillosen Vergangenheit lernen konnten. Schwester Johanna hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung an die deutsche und zutiefst beschämende Geschichte als Warnung an kommende Generationen weiterzugeben.

Schwester Johanna warb mit Einfühlungsvermögen für das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Besonders beeindruckend waren dabei immer ihr historisch-politisches Wissen und ihr didaktisch-rhetorisches Geschick. Aus innerer Überzeugung und tiefer menschlicher Erfahrung gab sie ihren Gesprächspartnern Nachdenkliches und Aufbauendes mit auf den Weg.

Wir werden Schwester Johanna als wertvolle Mahnerin und liebenswerten Menschen in Erinnerung behalten.

