Neubau der Goetheschule in Marl Brassert

Die Stadtverwaltung Marl hat im Stadtplanungsausschuss über den Neubau der Goetheschule und die Entwicklung der Altflächen zu Wohnbauland informiert. Ein unabhängiges Preisgericht hatte den Entwurf der ACMS Architekten GmbH aus Wuppertal zum Sieger gekürt.

Turn- und Schwimmhalle

Der Rat der Stadt Marl hat bereits vor Jahren den Neubau der Goetheschule beschlossen. Es ensteht eine Schule mit neuer Turn- und Schwimmhalle. Gegenstand der Planung ist neben dem Neubau auch die Entwicklung eines kleinen Wohngebietes auf der später dann frei werdenden Fläche des heutigen Schulstandortes.

Zweigeschossige Bauweise

Der Entwurf der Architekten sieht eine zweigeschossige Grundschule mit drei sternförmig angeordneten Gebäuden vor, die sich in die Grünbereiche schieben und dadurch geschützte Außenbereiche erfassen. Im Mittelpunkt der Schule soll sich künftig ein offener Bereich mit Treppenaufgang befinden, von dem im Erdgeschoss die Fachklassen, der Offene Ganztag sowie die Aula und der Verwaltungsbereich abgehen. Sport- und Schwimmhalle sind künftig durch ein Dach verbunden.

Klimaschutz



„Es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir in der Spur waren und eine Beziehung zu Schule und Ort bekommen haben“, gestand Michael Müller, Geschäftsführer der ACMS Architekten GmbH. „Dann sind wir in eine Ideenwelt abgetaucht und haben eine komplexe Struktur entworfen, die aber fein und filigran erlebbar ist.“ Auch beim Thema Klimaschutz kann die Schule in Zukunft punkten. Vorgesehen ist ein bivalentes Heizsystem, das mit zwei Betriebsarten wie etwa Wärmepumpe oder konventionellen Heizkessel arbeitet.

Entwurf erhält Zustimmung

Schulleiterin Isa Hofemann ist begeistert und spricht von einer „echten Vision“ für die Grundschule. Hofemann: „Hier wurde eine Schule für Grundschüler geplant“. Die Anordnung der Cluster zu einer offenen Lernlandschaft berücksichtigt auch eine mögliche Umsetzung des gebundenen Ganztags.

Kosten: 15 Millionen Euro

Die Stadt Marl schätzt die Kosten für den Neubau der Goetheschule sowie der Sport- und Schwimmhalle auf rund 15 Millionen Euro. Bis zur Auftragsvergabe vergehen voraussichtlich noch etwa zwei Monate. Die alte Goetheschule wird nach Fertigstellung des Neubaus komplett abgerissen.

Ausstellung

Insgesamt 19 Beiträge gingen auf den Realisierungswettbewerb zum Neubau der Goetheschule ein. Die Entwürfe aller Teilnehmer sind noch am Wochenende (1./2.2) von 10 bis 14 Uhr in der Aula der Goetheschule (Hervester Str. 81, 45768 Marl) öffentlich ausgestellt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen.