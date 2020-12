Neuer Seniorenbeirat der Stadt Marl

In der konstituierenden Sitzung des neuen Seniorenbeirats der Stadt Marl ist Marianne Gerlach zur Vorsitzenden gewählt worden. Altersarmut und intergenerative Arbeit sind zwei der Schwerpunkte, die der Beirat zukünftig in den Fokus rücken will.

Marianne Gerlach möchte die „Generationen zusammenführen"

Marianne Gerlach wurde in der Sitzung am Freitag (4.12.) einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. „Ich möchte mich zum einen gegen Altersarmut und für ein würdiges Leben im Alter einsetzen“, erklärt die ehemalige Leiterin eines Seniorenzentrums ihren Ansporn für die Kandidatur. Zudem wolle sie „intergenerative Arbeit fördern“ und „die Generationen zusammenbringen“. Gerlach: „Ich finde, ältere Menschen können ihre Weisheit und Lebenserfahrung an die Kinder weitergeben. Das ist für beide Seiten ein großer Gewinn“. Außerdem haben sich die Mitglieder für die zukünftige Arbeit unter anderem auch Themen wie „Mobilität im Alter“, „Lebenssituation älterer Menschen“ und „Unterstützung gehbehinderter und behinderter Senioren“ auf die Fahne geschrieben.

Als Stellvertreterinnen und Stellvertreter von Marianne Gerlach wählte der Beirat Klaus Kahl, Klaus Schäfer, Roland Oligmüller und Karin Winströer. Anschließend wählten die Anwesenden die Vertreter für die Fachausschüsse und Arbeitskreise. Der Seniorenbeirat tagte Corona-konform im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Der Seniorenbeirat der Stadt Marl

Mit der Einrichtung eines Seniorenbeirates im Jahre 1979 erhielten ältere Einwohnerinnen und Einwohner in Marl größere Möglichkeiten der Mitsprache und Mitwirkung in allen öffenflichen Belangen. Der Beirat wird von den Marler Seniorinnen und Senioren gewählt und besteht zur Zeit aus 22 Mitgliedern.

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber den politischen Gremien, den Verbänden und der Verwaltung. Er berät den Rat, seine Ausschüsse und die Verwaltung in allen örtlichen Angelegenheiten, die die Interessen der Seniorinnen und Senioren berühren.

Informationen zu Sitzungsterminen werden im Rats- und Bürgerinformationssystem veröffentlicht.