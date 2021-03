Austauschen, diskutieren, Lösungen finden: Die Stadt Marl lädt in Zusammenarbeit mit der AG Wohlfahrt am Donnerstag, 18. März, von 14 bis 17 Uhr zum kostenlosen digitalen Workshop „Blickpunkt soziale Lagen in Marl“ - Neue Perspektiven!? - Corona und wir!?“ per Videokonferenz (Zoom) ein.

„In der Veranstaltung möchten wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern verschiedene Perspektiven beleuchten, Lösungen finden und erörtern, was wir in Zukunft besser machen können“, sagt Bürgermeister Werner Arndt.

Veränderung des sozialen Lebens

Inhaltlich geht es um das soziale Leben in Marl, das sich aufgrund der Corona-Pandemie verändert hat. Nach der Begrüßung von Bürgermeister Werner Arndt werden Sozialdezernentin Claudia Schwidrik-Grebe sowie Moderator Rolf Schneidereit einen kurzen Einblick in das Programm geben.

Im Fokus steht eine fiktive Marler Familie, über deren Geschichte die aktuelle Lage problematisiert wird. Anschließend geht es in die Workshop-Phase:

„Kinder im Vorschulalter“

Während sich eine Gruppe mit dem Thema „Kinder im Vorschulalter“ befasst, tauscht sich die andere Gruppe über „Kinder und Jugendliche im Schulalter“ aus oder diskutiert über die Themen „Kulturelle Bildung“, „Erwerbsleben“ oder „Senioren“. Marler aus unterschiedlichen Professionen und Kulturen können so miteinander ins Gespräch kommen. Am Ende stellen alle Gruppen nicht nur ihre Ergebnisse vor, sondern arbeiten auch Lösungen für die weitere Praxis heraus. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die zahlreichen Themen der Integrationsarbeit für Jung und Alt in allen Workshops zu berücksichtigen“, so Claudia Schwidrik-Grebe.