Präsenzpflicht an Schulen in Marl wird am Montag (14.12.) vorerst enden

Wie das Land NRW mitteilt, wird die Präsenzpflicht an Schulen am Montag (14.12.) vorerst enden. Für die Schüler*innen der Klassen 1-7 erfolgt der Unterricht in Präsenz, die Entscheidung über die Teilnahme am Präsenzunterricht wird den Eltern freigestellt. "Ab Klasse 8 erfolgt der Unterricht grundsätzlich in Distanz", schreibt das Schulministerium.

13:20 Uhr: Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) die Kindertagesbetreuung vom 14. Dezember bis 10. Januar neu geregelt. Die Betreuungsangebote werden nicht geschlossen, aber es wird dringend an Eltern und Familien appelliert, das Betreuungsangebot nur dann zu nutzen, wenn dies unbedingt notwendig ist.