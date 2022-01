Radwegsanierung in Marl Sinsen startet am 10. Januar

Am Montag, 10. Januar, beginnt der Zentrale Betriebshof (ZBH) der Stadt Marl mit der Sanierung des Geh- und Radweges an der Schulstraße in Marl-Sinsen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juni dieses Jahres.

Geh- und Radweg wird abschnittsweise gesperrt

Für die Sanierungsarbeiten wird der Geh- und Radweg auf der nördlichen Seite der Schulstraße abschnittsweise gesperrt. Die Fußgänger und Radfahrer werden über den parallel verlaufenden südlichen Geh- und Radweg umgeleitet. Unter Umständen kann es zur Verlegung der Bushaltestelle „In de Flaslänne“ kommen. Der Radweg an der Schulstraße bildet eine Radhauptverbindung zu den angrenzenden Nachbarstädten und ist Teil des nordrhein-westfälischen Radwegenetzes. Er führt von Sinsen über das Stadtzentrum bis hin nach Polsum quer durch Marl.

ZBH bittet um Verständnis

Der ZBH bittet alle Verkehrsteilnehmer und die Anwohner um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen während der Sanierung. Für alle Fragen steht der zuständige Bauleiter Felix Laukamp unter der Telefonnummer (02365) 99-6634 zur Verfügung.