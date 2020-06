Sanierung des Spielplatzes „Am Großen Grunde“ in Marl Lenkerbeck

Die Spielplatzkommission der Stadt Marl hat bereits grünes Licht für die Sanierung des Spielplatzes „Am Großen Grunde“ gegeben. Jetzt ruft die Stadtverwaltung die Kinder am Nonnenbusch und in der weiteren Nachbarschaft dazu auf, ihre eigenen Ideen in die Neugestaltung des Spielplatzes einzubringen.

Maki-Mobil hat die Flyer gestaltet

Dazu werden Faltblätter, die das Team des Maki-Mobil gestaltet hat, in der Siedlung Nonnenbusch verteilt. Kinder und Jugendliche können dann ihre ganz eigenen Kreationen auf den Flyer malen und am Maki-Mobil abgeben (dienstags zwischen 15 bis 19 Uhr) oder in den Briefkasten der Kita im Nonnenbusch werfen. Sie können ihre Ideen auch aufschreiben und per Mail an spielplatz(at)marl.de senden.

Video über den aktuellen Stand des Spielplatzes

Im Auftrag des Jugendamtes der Stadt Marl hat der Verein für Jugendheime e.V. außerdem ein Video über den jetzigen Stand des Spielplatzes „Am Großen Grunde“ erstellt, das auf der Homepage des Maki-Mobiles zu finden ist. So können sich die Jungen und Mädchen ein aktuelles Bild über die Lage des Spielplatzes machen und sich animieren lassen.

Natürliche Elemente sollen im Fokus stehen

Das Gelände des alten Spielplatzes habe aufgrund der abwechslungsreichen Topographie und des alten Baumbestandes schon an sich einen hohen Spielwert, der durch behutsame Modellierungen und Ergänzungen noch betont werden könnte, sagt Planer David Breuckmann vom Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. „Das Gelände des Spielplatzes bietet sich für eine Gestaltung mit natürlichen Elementen wie Sand, Baumstämme und Natursteinen geradezu an“.

Sanierungskosten ca. 200.000 Euro

Die städtische Spielfläche „Am Großen Grunde“ ist die einzige öffentliche Spielfläche im Wohngebiet Nonnenbusch und daher von zentraler Bedeutung für die rund 300 dort lebenden Kinder und Jugendlichen. Die Kosten für die Neugestaltung werden auf rund 200.000 Euro geschätzt.