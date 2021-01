Das Anmeldeverfahren für weiterführende Schulen steht in den Startlöchern. Eltern und Erziehungsberechtigte können ihre Kinder für das Schuljahr 2021/2022 vom 22. bis 25. Februar 2021 anmelden.



Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, erfolgt die Anmeldung von Montag, 22., bis Donnerstag, 25. Februar, von 9 bis 12 Uhr an der gewünschten Schule. Eine zusätzliche Anmeldezeit gibt es am Montagnachmittag von 15 bis 18 Uhr. Sollte es nicht möglich sein, einen dieser Termine wahrzunehmen, können auch individuelle Zeiten vereinbart werden.

Unterlagen bereithalten

Aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie soll der Aufenthalt bei der Anmeldung so kurz wie möglich gehalten werden. Die Schulen bitten darum, die auf der Homepage der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellten Anmeldeformulare möglichst vorab auszudrucken und auszufüllen. Die Formulare müssen unterschrieben und zur Anmeldung mitgebracht werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auf allen Schulgeländen sowie in den Schulgebäuden verpflichtend. Erforderliche Unterlagen für die Anmeldung sind das Familienstammbuch, das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse im Original und in Kopie sowie der Anmeldeschein, den die Grundschulen ausgeben.

Bei Fragen zum Anmeldeverfahren hilft das Amt für Schule und Sport unter Tel. 99-2844 weiter.