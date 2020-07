Stadt Marl hingt beim Digitalpakt Schule hinterher

Mit dem Programm Digitalpakt Schule soll die Digitalisierung in Schulen vorangetrieben werden. Eine zeitgemäße lernförderliche IT-Ausstattung ist neben einem leistungsfähigen Breitbandanschluss und geschulten Lehrkräften im Bereich Medien ein wichtiger Baustein für einen modernen Unterricht.

Dafür gibt es Fördermittel, während andere Kommunen schon Fördermittel beantragt und bekommen haben, ist die Stadtverwaltung Marl recht langsam bei der Vorbereitung. Eine Verbesserung der Marler Schulen mit IT Ausstattung ist schon lange eine Forderung der Bürgerliste WiR für Marl. Es geht um die Zukunft unser Kinder. Es ist unverständlich das der Bürgermeister als Chef in der Verwaltung nicht mehr Druck macht um diese Fördermittel zu beantragen.

Diese Förderbescheide sind von der Bezirksregierung bereits genehmigt



