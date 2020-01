Stadt Marl informiert über Sanierung der Römerstraße

Die Stadt Marl informiert am Dienstag, 21. Januar, Anwohner und Bürger umfassend über den Stand der Planungen zur Sanierung und Umgestaltung der Römerstraße. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Gemeindezentrum der Herz-Jesu-Kirche in Hüls und dauert etwa zwei Stunden.

Kreisverkehr entsteht am Dicken Stein

Im Zuge der Baumaßnahme wird die Stadt Marl den Straßenquerschnitt von der Bergstraße bis zur Carl-Duisberg-Straße (Am Dicken Stein) neu aufteilen. „Um den zahlreichen Radfahrern gerecht zu werden und die allgemeine Verkehrsteilnahme sicherer zu machen, sollen Radfahrer und Fußgänger in Zukunft getrennt geführt werden", heißt es aus dem Amt für Stadtplanung und integrierte Stadtentwicklung. Dafür sei auf der Römerstraße ein 1,85 Meter breiter Radfahrstreifen vorgesehen. Nördlich der Bahntrasse, im Bereich der Straßengabelung zur Carl-Duisberg-Straße, entstünde ein Kreisverkehr; auch in diesem Bereich würden die Radler über die Fahrbahn geleitet.

Bauabschnitte, Zeitplan und Verkehrsführung

Die Verwaltung informiert an diesem Abend über die einzelnen Bauabschnitte, den Zeitplan und die Verkehrsführung. Erstmals in einem Bauprojekt der Stadt Marl waren auch Kinder der Pestalozzischule und der Kita „Paulinchen“ beteiligt. Die erarbeiteten Vorschläge finden sich in den Planungen weitgehend wieder. Nach der Vorstellung der Sanierungs- und Umbaumaßnahme können Anwohner und Bürger Fragen stellen.

Informationsveranstaltung zur Sanierung und Umgestaltung der Römerstraße

Dienstag, 21. Januar 2020, 18 bis 20 Uhr

Gemeindezentrum der Herz-Jesu-Kirche, Friedrichstraße 25, 45772 Marl