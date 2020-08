Die Stadt Marl sucht für den Super-Wahltag am 13. September noch engagierte und zuverlässige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Für den Fall einer eventuellen Stichwahl der Bürgermeister- oder Landratskandidatinnen und -kandidaten, werden zusätzlich für den 27. September ehrenamtliche Unterstützer gebraucht.

Volljährige wahlberechtigte Bürger, welche die Kommunalwahl als Beisitzerin oder als Beisitzer in einem Wahlvorstand erleben und den Wahlvorsteher und Schriftführer unterstützen möchten, können sich bei Britta Haak im Wahlbüro unter der Rufnummer 99-2719 oder per E-Mail an wahlbuero@marl.de verbindlich melden.

Besondere Kenntnisse für dieses Ehrenamt werden nicht vorausgesetzt. Wahlhelfer erhalten 50 Euro für ihre Tätigkeit im Wahlvorstand bzw. (wegen des geringeren Zeitaufwandes) 40 Euro für ihre Mitwirkung im Briefwahlvorstand.