Startschuss für massive Baumfällungen in Marl an der Carl-Duisberg Straße, stehen im Dilemma zwischen Arbeitsplätze und Klimaschutz.

Der Schutz von Bäumen in der Stadt Marl ist ebenso wichtig wie schwierig. Das neue Vorzeigeprojekt „gate.ruhr“ macht es deutlich, für dieses Bauvorhaben müssen zuerst mal wieder Bäume weichen. Denn in diesem, wie anderen Fällen auch, wiegt das Baurecht schwerer als der Baumschutz. Umso tragischer ist es, dass es nun den „grünen Riesen“ an den Kragen geht. Nicht nur Anwohnerinnen und Anwohner beklagen diese Maßnahme an der Carl-Duisbergstraße/Nordstraße, auch die Bürgerfraktion-Marl. Gerade auch im Blick auf den Klimawandel. Denn statt Nachverdichtung und Versiegelung benötigen gerade auch Städte Grünflächen, wobei auch am Ende der Bauphase, mit Alleebäumen auf beiden Straßenseiten ausgestattet, sich dadurch kein adäquater Ersatz darstellt. Auf alten Bäumen an der Nordstraße wurden vorsichtshalber mögliche Bruthöhlen schon vor Wochen mit Folien verschlossen. Inzwischen wurde damit begonnen, einen Baum nach dem anderen dem Erdboden gleichzumachen.

Der Klimawandel schreitet weiter voran. Das stellt uns vor besondere Herausforderungen. Stadtgrün ist der wesentliche Baustein für eine hohe Lebensqualität in städtischen Quartieren. Die letzten Jahre haben das Stadtgrün und vor allem die Bäume auf eine harte Probe gestellt. Eine Erholung ist noch nicht in Sicht. Wie wichtig Bäume für Marl sind, müsste eigentlich jetzt auch der letzte Zweifler verstanden haben.