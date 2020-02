Sturm auf das Marler Rathaus an Weiberfastnacht

„Helau, helau Ihr närrischen Leute, wollt‘ klau’n meinen geliebten Schlüssel heute, seid‘ hier um zu zanken und zu streiten, wir aber wollen ein ‚Prima Klima(rl)‘ vorbereiten“ – als die Marler Jecken an Weiberfastnacht zum Sturm auf das Rathaus ansetzten, leistete der stellvertretende Bürgermeister erheblichen Widerstand.



Alle Argumente stießen bei den Karnevalisten der Sternburger, des Heimatvereins Colonia und des Dreigestirns der Gemeinde St. Franziskus auf taube Ohren: „Helau und Alaaf, du seltener Graf! Was sehen unsere Augen, wir können es kaum glauben. Heute steht hier der Bürgermeister, gleich sind wir hier jedoch der Schlossherr“.

Narren übernahmen die Macht im Rathaus

Der Verteidiger, im Zeichen des Klimaschutzes in grün gekleidet, lieferte sich mit der Narrengilde ein poetisches Wortgefecht. Großer: „Marler Klima-Perspektiven, dazu lade ich Euch ein, Denkanstöße für lokales Handeln, das muss sein! Kohleausstieg, Hambacher Forst und Datteln 4, wenn Ihr heut‘ nicht mitmacht, werd‘ ich zum Tier!

Am Ende half der beste Reim nichts. Mit der Aufforderung „Der Klimawandel in Marl ist nicht zu stoppen, drum‘ lasst uns nicht die Köpfe einkloppen, nur zusammen können wir etwas bewegen, und einen Meilenstein für mehr Klimaschutz legen“, überließ er den Stadtschlüssel schließlich den Marler Jecken und öffnete ihnen die Tür zum „Klimahaus“.

Komödiantische Beiträge

Bei Berlinern, Kartoffelsuppe mit Würstchen und belegten Brötchen sowie Bier, Sekt und alkoholfreien Getränken feierten Bienchen, Schmetterlinge und Marienkäfer kräftig ihren Sieg. Eine Choreografie der Sternburger Tanzgarde und komödiantische Beiträge der Karnevalsvereine sorgten für ausgelassene Stimmung. Mit Erinnerungsorden ehrte Stadt Marl die Vertreter der Vereine. Ihre Freude über den erfolgreichen Rathaussturm hielt noch lange an: „Sternburger Helau und Colonia Alaaf, dem Dreigestirn aus Sickingmühle und der Stadt Marl ein herzliches Helau!“

Zu Beginn des Rathaussturms wurde mit einer Schweigeminute an die Opfer von Hanau gedacht.