Die CDU wird nun doch der Beschlussvorlage der Verwaltung zur Gesamtsanierung der Heinrich-Kielhorn-Schule zustimmen.

Mit Verständnislosigkeit haben wir als Bürgerfraktion-Marl die Entscheidung zur Ablehnung der Sanierung der Kielhorn-Schule im Finanzausschuss aufgenommen, mit der Begründung aus Sparmaßnahmen, auch andere Schulen im Stadtgebiet sanieren zu können.

Dass es so weit gekommen ist, eine Förderschule dermaßen verkommen zu lassen, dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Wie konnte es bei so einer Einstellung zur Parität darüber hinaus zu einer so groben Vernachlässigung des Gebäudes einer Förderschule kommen? Sind wir nicht als vertrauensvolle Ratsmitglieder gewählt worden, die sich für das Wohl aller Bürger ohne Ansicht von Stand, Herkunft, Religion, oder eventueller Lernschwäche zu engagieren? Dazu zählen gerade unsere Kinder in den Förderschulen, zu unserem Hauptaugenmerk als Ratsmitglieder zählen gerade der Einsatz für die Schwachen der Schwächsten.

Dass sich die CDU-Ratsfraktion überhaupt erst mit dem Gedanken getragen hat, diese Beschlussvorlage abzulehnen, grenzt schon an grobe Unverantwortlichkeit.

Nun aber plötzlich die Wende.

Unter Vorbehalt, aber auch mit einem mulmigen Gefühl wird jetzt doch die CDU-Fraktion bei der Ratssitzung am 23. Juni der Beschlussvorlage der Verwaltung zur Gesamtsanierung der Heinrich-Kielhorn-Schule mit einem Gesamtvolumen von 20 Millionen Euro zustimmen.