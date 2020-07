Umzug des Amt für Arbeit und Soziales und des Jugendamt Marl ins Stadthaus 3 beginnt

Zur Vorbereitung auf die Rathaussanierung steht der nächste Umzug für Teile der Stadtverwaltung Marl an. Ab Montag, 13. Juli, ziehen das Amt für Arbeit und Soziales sowie das Jugendamt in das Stadthaus 3 an der Liegnitzer Straße 5 um.

Wie die Pressestelle der Stadt Marl mitteilt, ist das Jobcenter Marl vom Umzug nicht betroffen. Die Verlegung der Ämter ins Stadthaus 3 (ehemaliger Bauturm) dauert voraussichtlich bis zum 23. Juli. Die betroffenen Verwaltungsbereiche werden in dieser Zeit nur eingeschränkt erreichbar sein. „Eine telefonische Erreichbarkeit soll spätestens am Dienstag wieder gewährleistet sein“, heißt es aus der Verwaltung.

Die Stadt Marl bittet für die vorübergehenden Einschränkungen um Verständnis.