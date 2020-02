Unbekannte Umweltverbrecher entsorgen illegal Abfälle in Marl

Unbekannte haben Anfang der Woche ihre Abfälle in Hamm und Sickingmühle illegal entsorgt. Der Zentrale Betriebshof der Stadt Marl (ZBH) bittet Bürgerinnen und Bürger jetzt um Mithilfe und Hinweise zur Aufklärung.

Umweltverbrecher kamen mit LKW

„Mitarbeiter der Abteilung Grünflächenunterhaltung staunten nicht schlecht, als sie zwei komplette Lkw-Ladungen Asphaltaufbruch vorfanden“, sagt der technische Betriebsleiter Peter Küpper. Die dicken Platten wurden auf der Hülsbergstraße direkt gegenüber der Straße „Zum Seilfahrtschacht“ und auf der Grünfläche hinter dem Sportplatz des Sickingmühler SV abgeladen. „Von einer Marler Baustelle kann der Aufbruch nicht stammen, weil der Schichtaufbau nicht zu den aktuellen Baustellen passt“, so Küpper. Aufgrund der großen Menge geht der ZBH davon aus, dass der Abfall von einem Lkw dorthin transportiert worden ist. Darüber hinaus fanden ZBH-Mitarbeiter bei einer weiteren Kontrollfahrt am Sportplatz in Sickingmühle mehrere Wagenladungen Bodenaushub. Küpper: „Auch dieser Abfall kann wegen der großen Mengen nur mit einem Lastwagen dort abgekippt worden sein“.

Umweltverbrecher gesucht

Der Betriebshof bittet jetzt um Hinweise, die zur Ermittlung der Verursacher führen. Wer verdächtige Lastkraftwagen in der Nacht von Montag, 17., auf Dienstag, 18. Februar, und in der darauf folgenden Nacht im Norden von Marl-Hamm und in Sickingmühle gesehen hat, oder wer sogar Zeuge des Abladens geworden ist, meldet sich bitte unter Telefon (02365) 99-5555 oder per E-Mail an infozbh(at)marl.de .