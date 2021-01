"Ihr fragt, wir antworten!" versprechen Brian Nickholz, Bundestagskandidat und Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD zur Bundestagswahl am 26. September. Am 5. Februar um 18.30 Uhr - 20 Uhr haben sie die Gelegenheit, mit den beiden via Online-Konferenz über die Plattform Zoom ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung für die Teilnahme per Zoom ist bis zum 04.02.2021 möglich. Die Platzzahl ist begrenzt.

Wer nur zuhören möchte, kann den Online-Dialog per Youtube und Facebook über die Kanäle der SPD Marl live verfolgen. Fragen können außerdem über die Facebook-Seite (www.facebook.com/SPDMarl), die Homepage (www.spd-marl.de), per E-Mail (brian.nickholz@spd-marl.de) oder per Post (SPD Bürgerbüro, Victoriastraße 63, in Marl) bis zum 04. Februar eingereicht werden.

„Ich freue mich, dass wir ein Format entwickeln konnten, bei dem wir mit Olaf Scholz digital ins Gespräch kommen können.“ so Brian Nickholz, Parteivorsitzender und Bundestagskandidat. Der Spitzenpolitiker Olaf Scholz ist aktuell als Bundesfinanzminister und Vizekanzler in der Bundesregierung tätig. Der Strukturwandel im Ruhrgebiet, die Chancen und Herausforderungen, aber auch die Schuldensituation der Kommunen sind wichtige Fragen, die es zu diskutieren gilt. Olaf Scholz steht mit seinem Zukunftsprogramm dafür ein, unser Land ökologisch und wirtschaftlich zu modernisieren und neue Technologien und Märkte zu nutzen, um Wohlstand in unserem Land zu sichern. Gleichzeitig gilt es aus seiner Sicht, unsere Gesellschaft auf dem Respekt füreinander aufzubauen und die Chancengleichheit zu stärken. Mit welchen Ideen er unser aller Zukunft gestalten will, darüber möchten wir mit ihm ins Gespräch kommen.

Eine Anmeldung für die Teilnahme per Zoom ist bis zum 04. Februar über das Formular auf dieser Seite oder per E-Mail (margot.schuebbe@spd-marl.de) unter Angabe von Name, Wohnort und Emailadresse möglich. Die Teilnehmer*innen erhalten einen Einladungslink und benötigen ein Internet fähiges Gerät (Smartphone, Tablet, Laptop, PC) mit Mikrophon und Kamera. Der Livestream wird auf dem Youtube -Kanal der SPD Marl veröffentlicht: SPD Marl – YouTube Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

„Ich freue mich auf eine rege Diskussion mit Olaf Scholz und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Menschen innerhalb und außerhalb unserer Partei.“ so Brian Nickholz.