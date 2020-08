Zum 74. Landesgeburtstag NRW erstrahlen historische Bauwerke in den Landesfarben

Nordrhein-Westfalen feiert an diesem Wochenende seinen 74. Geburtstag. Am 23. August 1946 wurde das Land aus der Taufe gehoben: Aus dem nördlichen Teil der preußischen Rheinprovinz mit den Regierungsbezirken Aachen, Düsseldorf und Köln sowie der preußischen Provinz Westfalen wurde das Land Nordrhein-Westfalen gebildet.

Um den 74. Ehrentag angemessen zu würdigen und an die Gründung Nordrhein-Westfalens zu erinnern, werden in verschiedenen Regionen des Landes fünf ausgewählte historische Bauwerke am Samstagabend in den Landesfarben Grün, Weiß und Rot illuminiert. In Köln erstrahlt die Hohenzollernbrücke, in Düsseldorf das Landeshaus, dem Amtssitz des Ministerpräsidenten. In Essen wird der Doppelbock-Förderturm des Weltkulturerbes Zeche Zollverein beleuchtet. In Münster strahlt das Historische Rathaus und in Detmold das Fürstliche Residenzschloss.

An den fünf Standorten Köln, Düsseldorf, Essen, Münster und Detmold werden die Nordrhein-Westfalen-Illuminationen zeitgleich ab Einbruch der Dämmerung am Samstag, 22. August, gestartet. Die historischen Bauwerke werden mit insgesamt 164 leistungsstarken LED Scheinwerfern bestrahlt.

Zum Schutz der Gesundheit der Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich bis Ende Oktober 2020 untersagt. Darunter fällt ebenfalls der Nordrhein-Westfalen-Tag 2020, den die Landesregierung am 17. April 2020 abgesagt hatte. Die großen Feierlichkeiten aus Anlass des 74. Landesgeburtstages hätten in Köln vom 21. bis 23. August 2020 stattfinden sollen.