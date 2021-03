Zwei Projekte im Kreis Recklinghausen sind IGA-fähig: das 2Stromland in Datteln und das WASAG-Gelände in Haltern. Diese Entscheidung hat der Beirat der Internationalen Gartenschau (IGA) Metropole Ruhr 2027 getroffen.

IGA Metropole Ruhr 2027

Der SeePark Hengstey in Hagen, das 2Stromland in Datteln, das WASAG Gelände im Kreis Recklinghausen, der Klimagarten in Schwerte und der Zechenpark Kamp-Lintfort sind IGA-fähig. Das hat der Beirat der in seiner Sitzung beschlossen. Insgesamt sind jetzt 37 landschaftsgestalterische, städtebauliche oder touristische Projekte für die Ausstellungsebene "Unsere Gärten" geeignet. Diese Vorha-ben erhielten den sogenannten "ersten Stern". Die erste Stufe der Projektfindung für die IGA 2027 ist damit weitgehend abgeschlossen.

Unsere Gärten

Auf drei Ausstellungsebenen "Zukunftsgärten", "Unsere Gärten" und "Mein Garten" soll die gesamte Region bei der Internationalen Gartenschau (IGA) Metropole Ruhr 2027 präsentiert werden. Für die Ebene "Unsere Gärten" haben die Kommunen im Ruhrgebiet dazu rund 80 investive Projekte und etwa 50 Infrastrukturpro-jekte gemeldet.

regionale Bedeutung

Im ersten Schritt wurden aus den 80 gemeldeten Projekten der Kommunen des Ruhrgebietes IGA-fähige Projekte generiert. Diese Bewertung erfolgte anhand von Kriterien wie regionaler Bedeutung, Modellcharak-ter und Nachhaltigkeit. Ein ähnliches Bewertungsverfahren wird bei den REGIONALEN in NRW angewendet. Unter den 50 Rad- und Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen wird zum Sommer 2021 hin eine Auswahl getroffen und die ersten Sterne vergeben.

Naturschutzbelange stärker berücksichtigen

Mit der Klassifizierung sind noch keine Förderzugänge verbunden. Hierfür müssen die im ersten Schritt emp-fohlenen Projekte noch in zwei weiteren Vertiefungsstufen entsprechend qualifiziert und planerisch ausgear-beitet werden. So ist bei den Projekten zum Beispiel der Innovationscharakter noch herauszuarbeiten, Na-turschutzbelange stärker zu berücksichtigen oder die Kostenansätze zu reduzieren. Mit dem "dritten Stern" und der Zustimmung der Bezirksregierungen und Ministerien besteht dann der Förderzugang und es kann in die Umsetzung gehen.

Internationale Gartenausstellung

Die IGA Metropole Ruhr 2027 wird die erste dezentrale Internationale Gartenausstellung. Sie wird organi-siert durch die IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH als Durchführungsgesellschaft, den Regionalverband Ruhr (RVR) als Regionalinstitution für die Metropole Ruhr sowie den Kommunen und Kreisen als Projektträger. Eine enge Kooperation besteht mit dem Land NRW, der Emschergenossenschaft/Lippeverband und vielen weiteren Partnern. Labelgeber ist die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft mbH.