Auf der Polsumer Straße in Herten ereignete ich ein schwerer Unfall.

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Herten auf der Polsumer Straße in Richtung Osten. Auf dem Radweg der Scherlebecker Straße fuhr ein 51-jähriger Radfahrer aus Herten. In Höhe der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Bei dem Unfall entstand 200 Euro Sachschaden.