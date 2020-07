A40: Nächtliche Sperrungen in Essen wegen Arbeiten im Ruhrschnellwegtunnel

Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld führt im A40-Ruhrschnellwegtunnel in Essen in den Nächten von Montag (20.7.) bis Mittwoch (22.7.) in Fahrtrichtung Bochum und von Mittwoch (22.7.) bis Freitag (24.7.) in Fahrtrichtung Duisburg jeweils von 21 bis 5 Uhr Wartungsarbeiten an den Lüftern durch. Der Tunnel ist dann in der jeweiligen Fahrtrichtung gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Duisburg ab der Anschlussstelle Essen-Huttrop und in Richtung Dortmund ab der Anschlussstelle Essen-Zentrum umgeleitet.

Mittwoch (22.7.) bis Freitag (24.7.) ist nachts auch die A40-Auffahrt Essen Zentrum in Richtung Duisburg gesperrt. Die Arbeiten finden bewusst in den verkehrsärmeren Nachtstunden statt.