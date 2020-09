A43/A52/L612: Verbindungssperrungen im Kreuz Marl-Nord

Im Autobahnkreuz Marl-Nord saniert die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm von Donnerstag (3.9.) um 10 Uhr bis Freitagmorgen (4.9.) Fahrbahnschäden und investiert dafür 50.000 Euro aus Bundesmitteln. Folgende Verbindungen müssen deswegen in der Zeit gesperrt werden:

von der A52 in Fahrtrichtung Haltern auf die A43 nach Münster,

von der der A43 in Fahrtrichtung Wuppertal auf die A52 nach Haltern und

von der L612 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen auf die A43 nach Wuppertal.

Umleitungen werden eingerichtet. Rettungskräfte im Einsatz können passieren.